Федерер — о свадьбе Надаля: При встрече спрошу Рафу, как все прошло





«Меня не пригласили, да я и не ждал. Это вовсе не проблема. Я поздравил его с днём свадьбы и не ждал ответа. Знал, что у него есть дела поважнее. Например, праздник с большим размахом. Буду рад увидеть его и спросить, как всё прошло», — приводит слова Федерера Tennis World USA.



Надаль женился на своей давней подруге Марии Франциске Перелло, с которой встречался с 2005 года, то есть 14 лет.



Свадебная церемония состоялась в частном поместье Ла-Форталеза. Бракосочетание, прошедшее в закрытом для СМИ режиме, посетило около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали известные испанские теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисьяно Лопес, Хуан Монако, Марк Лопес и другие.

?Vivan los novios! En una m?gica boda llevada a cabo en Sa Fortalesa, Rafa Nadal y Mery Perello contrajeron matrimonio. El vestido de "Xisca" fue dise?ado por la catalana Rosa Clar?. ??



?: Fundaci?n Rafa Nadal. pic.twitter.com/bdUYYeKIWy — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 20, 2019 Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что не ждал приглашения на свадьбу испанца Рафаэля Надаля. Церемония бракосочетания прошла накануне на Мальорке.«Меня не пригласили, да я и не ждал. Это вовсе не проблема. Я поздравил его с днём свадьбы и не ждал ответа. Знал, что у него есть дела поважнее. Например, праздник с большим размахом. Буду рад увидеть его и спросить, как всё прошло», — приводит слова Федерера Tennis World USA.Надаль женился на своей давней подруге Марии Франциске Перелло, с которой встречался с 2005 года, то есть 14 лет.Свадебная церемония состоялась в частном поместье Ла-Форталеза. Бракосочетание, прошедшее в закрытом для СМИ режиме, посетило около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали известные испанские теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисьяно Лопес, Хуан Монако, Марк Лопес и другие.