Рейтинг ATP. Стаховский утратил три позиции, Марченко на две поднялся

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 21 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял три пункта и теперь занимает 145-е место.



Илья Марченко поднялся на две строчки и расположился на 272-ю позиции.



В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Японец Кеи Нишикори стал восьмой ракеткой мира, сместив на девятое место россиянина Карена Хачанова.

Лидирует в мировой классификации серб Новак Джокович с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 320 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира по=-прежнему испанец Роберто Баутиста-Агут.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 21.10 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9545 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3).

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5920

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4425

7 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 3740

8 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 2860

9 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2785

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575

…

145 (142). Сергей Стаховский (Украина) – 366

272 (274). Илья Марченко (Украина) – 160



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 21 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Украинский теннисистпотерял три пункта и теперь занимает 145-е место.поднялся на две строчки и расположился на 272-ю позиции.В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Японецстал восьмой ракеткой мира, сместив на девятое место россиянинаЛидирует в мировой классификации сербс преимуществом над испанцемв 320 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира по=-прежнему испанец1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9545 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 92253 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 69504 (4). Даниил Медведев (Россия) - 59205 (5). Доминик Тим (Австрия) – 50856 (6). Александр Зверев (Германия) – 44257 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 37408 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 28609 (8). Карен Хачанов (Россия) – 278510 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575145 (142). Сергей Стаховский (Украина) – 366272 (274). Илья Марченко (Украина) – 160