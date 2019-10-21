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Рейтинг WTA. Свитолина потеряла четыре позиции, Ястремская на четыре пункта поднялась
Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 21 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина потеряла четыре позиции и теперь занимает 8-е место. На четыре пункта поднялась Даяна Ястремская (24-я), на один - Леся Цуренко (71). Катерина Козлова потеряла две позиции и опустилась на 84-ю строчку.
 
Во второй сотне рейтинга места занимают три украинские теннисистки. Один пункт потеряла Катарина Завацкая (116), на 12 поднялась Марта Костюк (150). Ангелина Калинина опустилась на 189-ю строчку, потеряв 14 позиций.
 
В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Три теннисистки поднялись на одну позиция каждая: канадка Бьянка Андрееску стала четвертой ракеткой мира, румынка Симона Халеп – пятой, чешка Петра Квитова – шестой. Белинла Бенчич из Швейцарии стала седьмой ракеткой мира, поднявшись с 10-го места. Замыкает десятку сильнейших тенниситок мира голландка Кики Бертенс, которая опустилась с 8-й позиции.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 21.10.2019 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246
4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041
5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962
6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401
7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120
8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935
10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870

24 (28). Даяна Ястремская (Украина) – 1720
71 (72). Леся Цуренко (Украина) – 842
84 (82). Катерина Козлова (Украина) – 746
117 (116) – Катарина Завацкая (Украина) – 553
150 (162). Марта Костюк (Украина) – 373
189 (175). Ангелина Калинина (Украина) – 345

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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