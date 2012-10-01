Кубок Кремля. Рублёв обыграл в финале Маннарино

В Москве (Россия) завершился турнир ATP250 - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $922.520.31-я ракетка мира, 22-летний россиянин(6), в свой день рождения обыграл в финале 31-летнего француза(7), занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:4, 6:0.Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. Рублёв реализовал четыре брейк-пойнта из пяти возможных и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Маннарино. Победитель сделал семь эйсов и допустил три двойные ошибки, а француз два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была первая официальная встреча теннисистов.Для Рублева этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере. За победу в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» россиянин получит 250 рейтинговых очков и $144,830 призовых.