На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Стокгольм. Шаповалов – Крайнович: обзор финального матча (видео)
34-я ракетка мира, 20-летний канадец Денис Шаповалов, посеянный под четвертым номером на турнире ATP 250 - Intrum Stockholm Open, в финальном матче обыграл в двух партиях 27-летнего серба Филипа Крайновича, занимающего 60-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час 24 минуты.
Шаповалов выиграл первый титул в карьере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Стокгольм. Шаповалов выиграл первый титул в карьере
Шанхай. Джокович – Шаповалов: обзор матча второго круга (Видео)
Майами: Победы Федерера и Шаповалова: обзор матчей 1/4 финала (Видео)
Шаповалов обыграл Тиафо и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Майами»
Майами. Федерер, Тиафо, Шаповалов и Циципас, в обзоре матчей третьего круга (Видео)
Мадрид. Шаповалов обыграл Раонича и в 1/4 финала встретится с Эдмундом
Монреаль. Шаповалов обыграл Маннарино и в полуфинале сыграет с Александром Зверевым
Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Федерер — о свадьбе Надаля: При встрече спрошу Рафу, как все прошло
Рейтинг ATP. Стаховский утратил три позиции, Марченко на две поднялся
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла четыре позиции, Ястремская на четыре пункта поднялась
Кубок Кремля. Рублёв-Маннарино: обзор финального матча (Видео)
Кубок Кремля. Рублёв обыграл в финале Маннарино
Кубок Кремля. Рублёв-Маннарино: обзор финального матча (Видео)
Стокгольм. Шаповалов – Крайнович: обзор финального матча (видео)
Кубок Кремля. Бенчич - Павлюченкова: обзор финального матча (Видео)
Антверпен. Энди Маррей – Стэн Вавринка: обзор финального матча (Видео)
Люксембург. Остапенко – Гёргес: обзор финального матча (Видео)

Последние новости спорта

18:44

Артур Бетербиев поблагодарил Александра Гвоздика за бой 113 | Бокс

17:33

Хэмилтон: Главное – вокруг должны быть правильные люди 88 | Формула-1

16:58

Старикова и Соловей – призеры чемпионата Европы по велотреку 112 | Велоспорт / Главные новости спорта

16:12

Федерер — о свадьбе Надаля: При встрече спрошу Рафу, как все прошло 124 | Теннис

15:34

Рейтинг ATP. Стаховский утратил три позиции, Марченко на две поднялся 101 | Теннис

14:59

Энди Руис: Приглашали в рестлинг после того, как я стал чемпионом 125 | Бокс

14:44

Боб Арум: Гвоздик выигрывал у Бетербиева, близко, но выигрывал 129 | Бокс

14:26

Бой Гвоздик - Бетербиев в фотографиях 123 | Бокс

13:56

Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым 121 | Бокс

13:27

Дерек Чисора: Усику нужно перестать жонглировать мячиками 124 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Кубок Кремля. Рублёв-Маннарино: обзор финального матча (Видео)

Стокгольм. Шаповалов – Крайнович: обзор финального матча (видео)

Кубок Кремля. Бенчич - Павлюченкова: обзор финального матча (Видео)

Антверпен. Энди Маррей – Стэн Вавринка: обзор финального матча (Видео)

Люксембург. Остапенко – Гёргес: обзор финального матча (Видео)

Гвоздик проиграл Бетербиеву титул WBC (Видео боя)

Гвоздик проиграл Бетербиеву (Видео нокдаунов)



Топ-новости недели

Старикова и Соловей – призеры чемпионата Европы по велотреку
Элина Свитолина установила уникальное достижение
Гвоздик досрочно проиграл Бетербиеву
Анастасия Шаботова выиграла турнир по фигурному катанию Ice Star
Кубок Кремля. Свитолина на старте потерпела поражение от 42-й ракетки мира


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2019 (320)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги