Стокгольм. Шаповалов – Крайнович: обзор финального матча (видео)

Денис Шаповалов, посеянный под четвертым номером на турнире ATP 250 - Intrum Stockholm Open, в финальном матче обыграл в двух партиях 27-летнего серба Филипа Крайновича, занимающего 60-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом

Шаповалов выиграл первый титул в карьере.



34-я ракетка мира, 20-летний канадец, посеянный под четвертым номером на турнире ATP 250 - Intrum Stockholm Open, в финальном матче обыграл в двух партиях 27-летнего серба, занимающего 60-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:4 . Встреча длилась 1 час 24 минуты.Шаповалов выиграл первый титул в карьере.