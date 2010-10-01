Стокгольм. Шаповалов выиграл первый титул в карьере

В Стокгольме (Швеция) на турнире ATP 250 - Intrum Stockholm Open с призовым фондом 711,275 евро в одиночном разряде состоялся финальный матч.34-я ракетка мира, 20-летний канадец, посеянный под четвертым номером, обыграл в двух партиях 27-летнего серба, занимающего 60-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:4.Встреча длилась 1 час 24 минуты. За это время Шаповалов сделал два брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Крайновича. Победитель выполнил 16 эйсов и допустил три двойные ошибки, а его соперник один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.Шаповалов выиграл первый титул в карьере. За победу в финале турнира Intrum Stockholm Open Денис получит 250 рейтинговых очков и 109,590 евро призовых.