Кубок Кремля. Бенчич - Павлюченкова: обзор финального матча (Видео)

Белинда Бенчич (3, WC) в финальном матче на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup в трех сетах переиграла 28-летнюю россиянку Анастасию Павлюченкову, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом

Для Бенчич титул турнира «ВТБ Кубок Кремля» стал вторым в сезоне и четвёртым в карьере.

Десятая ракетка мира, 22-летняя представительница Швейцарии(3, WC) в финальном матче на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup в трех сетах переиграла 28-летнюю россиянку, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 3:6, 6:1, 6:1 . Поединок продолжался 1 час 43 минуты.Для Бенчич титул турнира «ВТБ Кубок Кремля» стал вторым в сезоне и четвёртым в карьере.