Антверпен. Энди Маррей одолел Стэна Вавринку в финале

В Антверпене (Бельгия) на турнире ATP 250 - European Open с призовым фондом 711,275 евро в одиночном разряде состоялся финальный матч.32-летний британец, занимающий в мировом рейтинге 243-ю строчку, нанес поражение 18-й ракетке мира, 34-летнему швейцарцу(4, WC) со счетом 3:6, 6:4, 6:4.Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Маррей реализовал пять брейк-пойнтов, выполнил девять эйсов и трижды ошибся на подаче. Вавринка сделал четыре брейка, 12 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку.Теперь счёт в личных встречах теннисистов стал 13:8 в пользу британца.Маррей выиграл первый титул в сезоне и 46-й в карьере. За победу в финале European Open Энди получит 250 рейтинговых очков и 109,590 евро призовых.