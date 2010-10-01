Люксембург. Остапенко победила в финале Гёргес

В Люксембурге на турнире WTA категории International - BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом 226,400 евро в одиночном разряде состоялся финальный матч.22-летняя представительница Латвии(WC), занимающая в рейтинге WTA 63-е место, одержала победу над 26-й ракеткой мира, 30-летней немкой(2) со счетом 6:4, 6:1.Матч продолжался 1 час. Остапенко сделала четыре брейка и не позволила Гёргес заработать ни одного брейк-пойнта. Елена выполнила шесть эйсов и избежала двойных ошибок, а Юлия четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.Остапенко выиграла первый титул в сезоне и третий в карьере. За победу на турнире BGL Luxembourg Open Остапенко получит 280 очков рейтинга и 34,677 евро призовых.