Кубок Кремля. Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира

Белинда Бенчич. Фото: j48tennis.net

В Москве (Россия) на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Десятая ракетка мира, 22-летняя представительница Швейцарии(3) в трех сетах переиграла 28-летнюю россиянку, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 3:6, 6:1, 6:1.Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Бенчич сделала пять брейков и не удержала две своих подачи. Обе теннисистки совершили по шесть двойных ошибок, при этом Белинда выполнила восемь эйсов, а Анастасия – пять. Это была пятая победа швейцарки в шести встречах с россиянкой.Для Бенчич титул турнира «ВТБ Кубок Кремля» стал вторым в сезоне и четвертым в карьере, принеся ей 470 очков рейтинга и $180,520 призовых.