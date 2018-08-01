Элина Свитолина установила уникальное достижение

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисисткастала первой за 39 лет теннисисткой, кому удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, ни разу за сезон не выйдя в финал какого-либо турнира.В 1980 году аналогичный результат показали американка Кэти Джордан и австралийка Вэнди Тёрнбулл.Напомним, в 2019 году 25-летняя Свитолина выиграла 35 матчей из 56 проведённых. В её активе выходы в полуфиналы Уимблдона и Открытого чемпионата США.Украинская теннисистка является действующей чемпионкой Итогового турнира WTA. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.Ранее на престижный турнир отобрались Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия), Наоми Осака (Японяи), Симона Халеп (Румыния), Бьянка Андрееску (Канада), Петра Квитова (Чехия) и Белинда Бенчич) Швейцария.