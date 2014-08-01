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Надаль не пригласил Федерера на свадьбу
Завтра, 19 октября, на Мальорке состоится свадьба 19-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с Марией Франциской Перелло. Церемония состоится в частном поместье в городе Порт-де-Польенса.

Торжественную церемонию лично посетят король Испании Хуан Карлос и королева София.

По информации Majorca Daily Bulletin, вход на мероприятие будет осуществляться через ворота военной базы. Гостей попросили прибыть на торжество без телефонов. Местная полиция будет следить за недопущением запуска дронов над поместьем. Весь персонал, которому предстоит работать на свадьбе, обязали подписать договор о неразглашении.


Hola сообщает, что на церемонии всё-таки не будет присутствовать швейцарец Роджер Федерер и его супруга Мирка. Во время US Open уроженец Базеля говорил, что приглашения на свадьбу он не получил. Источник информирует, что за время, прошедшее после турнира, Надаль Роджера так и не пригласил.

Всего на церемонии будут присутствовать около 350 гостей.

За приготовление свадебного угощения будут отвечать именитые повара Мака де Кастро и Кике Дакоста.
По материалам: Чемпионат.com
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