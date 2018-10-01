Кубок Кремля. Ястремская не пробилась в 1/4 финала

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA. Premier - VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $ 790,000. 28 участниц.

В Москве (Россия) на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.28-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под пятым номером, потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 33-летней бельгийки, занимающей в мировом рейтинге 120-е место. Поединок длился 2 часа 4 минуты и завершился в пользу бельгийки со счетом 6:2, 3:6, 6:3.Ястремская сделала четыре брейка и упустила пять своих подач. Даяна четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подачепротив двух эйсов и одной двойной ошибки у бельгийки. Ранее теннисистки не встречались.За выход в полуфинал турнира Флипкенс сыграет против швейцарки(2), которая победила словенку- 1:6, 6:3, 6:4.Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) – Даяна Ястремская (Украина, 5) – 6:3, 3:6, 6:3Белинда Бенчич (Швейцария, 3) – Полона Херцог (Словения) – 1:6, 6:3, 6:4