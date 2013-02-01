Отец Халеп дал согласие на свадьбу дочери с миллионером

Румынский миллионер Тони Юруц попросил разрешения у отца Симоны Халеп сделать предложение теннисистке, сообщает Cancan. В августе бывшая первая ракетка мира подтвердила, что у неё есть возлюбленный, но его имени не назвала. Однако в СМИ сразу же появилась информация, что Халеп встречается с 40-летним бизнесменом Юруцем.Стере Халеп, отец Симоны, дал добро на свадьбу, однако попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери. По данным источника, отец предложил отложить церемонию бракосочетания до сентября следующего года.При этом ранее сама Симона признавалась, что личная жизнь для неё важнее теннисной карьеры. В одном из интервью она сказала, что свадьбу хотела бы устроить в Румынии.В рейтинге WTA Халеп в настоящее время занимает шестую строчку.