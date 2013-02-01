На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Отец Халеп дал согласие на свадьбу дочери с миллионером
Отец Халеп дал согласие на свадьбу дочери с миллионеромРумынский миллионер Тони Юруц попросил разрешения у отца Симоны Халеп сделать предложение теннисистке, сообщает Cancan. В августе бывшая первая ракетка мира подтвердила, что у неё есть возлюбленный, но его имени не назвала. Однако в СМИ сразу же появилась информация, что Халеп встречается с 40-летним бизнесменом Юруцем.

Стере Халеп, отец Симоны, дал добро на свадьбу, однако попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери. По данным источника, отец предложил отложить церемонию бракосочетания до сентября следующего года.

При этом ранее сама Симона признавалась, что личная жизнь для неё важнее теннисной карьеры. В одном из интервью она сказала, что свадьбу хотела бы устроить в Румынии.

В рейтинге WTA Халеп в настоящее время занимает шестую строчку.

По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Удар Халеп в матче с Радваньской признан лучшим по итогам года (Видео)
Доха. Ана Иванович на отказе Симоны Халеп вышла в третий круг
Серена Уильямс: Чувства стыда и позора лучше всего описывают мое выступление против Халеп
Симона Халеп выиграла турнир в Шэньчжэне
Двоюродный брат Халеп повесился, румынка может сняться с турнира в Индиан-Уэллсе
Симона Халеп: Поединок со Свитолиной – большой вызов для меня
Хертогенбош. Халеп разгромила Винчи и стала соперницей Цуренко по &#188; финала
Халеп разгромила Винус Уильямс и вышла в &#188; финала на турнире в Риме
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Отец Халеп дал согласие на свадьбу дочери с миллионером
WTA назвала лучшую теннисистку сентября
Ястремская: Я получила удовольствие от игры с действующей чемпионкой Кубка Кремля
Кубок Кремля. Ястремская – Касаткина: обзор матча первого круга (Видео)
Кубок Кремля. Ястремская стартовала с победы и другие результаты

Последние новости спорта

13:40

Эдди Хирн: Скорее всего, Усик будет драться за вакантный титул чемпиона мира 96 | Бокс

13:31

«Тур де Франс»-2020 стартует в Ницце 77 | Велоспорт

13:19

Тренер Гвоздика: Нам нужно найти способ погасить агрессию Бетербиева 78 | Бокс

13:10

Бетербиев и Гвоздик отказались говорить о российско-украинских отношениях 76 | Бокс

12:47

Отец Халеп дал согласие на свадьбу дочери с миллионером 96 | Теннис

12:39

WTA назвала лучшую теннисистку сентября 80 | Теннис

11:57

НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль», «Миннесоту» проиграла «Торонто» и другие результаты 114 | Хоккей

10:51

Дэвид Хэй: Уайлдер недооценил Тайсона Фьюри 118 | Бокс

10:35

Промоутер Усика: Даже проигрывая по очкам, Бетербиев одним ударом может решить исход боя 134 | Бокс

09:56

Бетербиев: Знаю, что я хорош, но Гвоздик очень хорош 121 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Кубок Кремля. Ястремская – Касаткина: обзор матча первого круга (Видео)

Усик победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)

Тяньцзинь. Ястремская – Кудерметова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Александр Усик на открытой тренировке в Чикаго (Видео, фото)

Тяньцзинь. Ястремская – Пэн Шуай: обзор матча второго круга (Видео)

Шанхай. Джокович – Шаповалов: обзор матча второго круга (Видео)

Али Башира избили во время церемонии взвешивания его подопечной (+Видео)



Топ-новости недели

Кубок Кремля. Ястремская стартовала с победы и другие результаты
Игорь Радивилов – бронзовый призер чемпионата мира в опорном прыжке; Украина - 13-я в медальном зачете (+Видео)
Формула-1. Боттас выиграл Гран-при Японии (+Видео)
Усик победой дебютировал супертяжелом весе
Олег Верняев – бронзовый призер чемпионата мира (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2019 (262)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги