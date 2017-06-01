На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

WTA назвала лучшую теннисистку сентября
WTA назвала лучшую теннисистку сентябряНаоми Осака (Япония). Фото: j48tennis.net

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака победила в голосовании за звание лучшей теннисистки сентября, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали белоруска Арина Соболенко и чешка Каролина Плишкова.

напомним, ранее в этом году звания лучшей теннисистки месяца удостоились: в январе – НаомиОсака, в феврале — швейцарка Белинда Бенчич, в марте и июне — австралийка Эшли Барти, в апреле — чешка Петра Квитова, в мае — голландка Кики Бертенс, в июле — румынка Симона Халеп, в августе — канадка Бьянка Андрееску.

В категории «Прорыв месяца» победила американка Элисон Риске. В номинации «Лучший удар сентября» лучшей названа Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.
По материалам: WTA
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Голландка Кики Бертенс признана лучшей теннисисткой мая
Рейтинг WTA. Свитолина стала третьей ракеткой мира
Халеп, Бенчич, Мертенс и Квитова — кандидаты на звание лучшего игрока февраля
Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Козлова поднялась на 19 пунктов
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну позицию, Ястремская обновила личный рекорд
Рейтинг WTA. Барти стала второй ракеткой мира, Свитолина поднялась на седьмое место
US Open. Осака, Бенчич, Конта вышли в третий круг, Халеп, Квитова и Соболенко выбыли и другие результаты
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Отец Халеп дал согласие на свадьбу дочери с миллионером
WTA назвала лучшую теннисистку сентября
Ястремская: Я получила удовольствие от игры с действующей чемпионкой Кубка Кремля
Кубок Кремля. Ястремская – Касаткина: обзор матча первого круга (Видео)
Кубок Кремля. Ястремская стартовала с победы и другие результаты

Последние новости спорта

13:40

Эдди Хирн: Скорее всего, Усик будет драться за вакантный титул чемпиона мира 96 | Бокс

13:31

«Тур де Франс»-2020 стартует в Ницце 77 | Велоспорт

13:19

Тренер Гвоздика: Нам нужно найти способ погасить агрессию Бетербиева 78 | Бокс

13:10

Бетербиев и Гвоздик отказались говорить о российско-украинских отношениях 76 | Бокс

12:47

Отец Халеп дал согласие на свадьбу дочери с миллионером 95 | Теннис

12:39

WTA назвала лучшую теннисистку сентября 80 | Теннис

11:57

НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль», «Миннесоту» проиграла «Торонто» и другие результаты 114 | Хоккей

10:51

Дэвид Хэй: Уайлдер недооценил Тайсона Фьюри 118 | Бокс

10:35

Промоутер Усика: Даже проигрывая по очкам, Бетербиев одним ударом может решить исход боя 134 | Бокс

09:56

Бетербиев: Знаю, что я хорош, но Гвоздик очень хорош 121 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Кубок Кремля. Ястремская – Касаткина: обзор матча первого круга (Видео)

Усик победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)

Тяньцзинь. Ястремская – Кудерметова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Александр Усик на открытой тренировке в Чикаго (Видео, фото)

Тяньцзинь. Ястремская – Пэн Шуай: обзор матча второго круга (Видео)

Шанхай. Джокович – Шаповалов: обзор матча второго круга (Видео)

Али Башира избили во время церемонии взвешивания его подопечной (+Видео)



Топ-новости недели

Кубок Кремля. Ястремская стартовала с победы и другие результаты
Игорь Радивилов – бронзовый призер чемпионата мира в опорном прыжке; Украина - 13-я в медальном зачете (+Видео)
Формула-1. Боттас выиграл Гран-при Японии (+Видео)
Усик победой дебютировал супертяжелом весе
Олег Верняев – бронзовый призер чемпионата мира (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2019 (262)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги