WTA назвала лучшую теннисистку сентября

Наоми Осака (Япония). Фото: j48tennis.net

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака победила в голосовании за звание лучшей теннисистки сентября, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали белоруска Арина Соболенко и чешка Каролина Плишкова.напомним, ранее в этом году звания лучшей теннисистки месяца удостоились: в январе – НаомиОсака, в феврале — швейцарка Белинда Бенчич, в марте и июне — австралийка Эшли Барти, в апреле — чешка Петра Квитова, в мае — голландка Кики Бертенс, в июле — румынка Симона Халеп, в августе — канадка Бьянка Андрееску.В категории «Прорыв месяца» победила американка Элисон Риске. В номинации «Лучший удар сентября» лучшей названа Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.