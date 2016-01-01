Ястремская: Я получила удовольствие от игры с действующей чемпионкой Кубка Кремля

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup над действующей чемпионкой, россиянкой Дарьей Касаткиной.«Я довольна сегодняшним уровнем своей игры, особенно тогда, когда Касаткина начала возвращаться в игру во втором сете. Сегодня для меня было важно показать свой лучший теннис, я получила удовольствие от игры с действующей чемпионкой.Это только мой второй день здесь после долгой поездки из Азии. Думаю, что мой организм все еще проходит акклиматизацию. В последнее время я так много путешествовала, что мне кажется, что я все еще где-то летаю. Я немного сонная, но со мной все в порядке».За выход в четвертьфинал турнира Ястремская сыграет с 33-летней бельгийкой Кирстен Флипкенс (Q).