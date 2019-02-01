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Кубок Кремля. Ястремская – Касаткина: обзор матча первого круга (Видео)
28-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская (5) на турнире WTA категории Premier  - VTB Kremlin Cup стартовала с победы над прошлогодней победительницей россиянкой Дарьей Касаткиной  со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.
За выход в четвертьфинал турнира Ястремская поспорит 33-летней бельгийкой Кирстен Флипкенс (Q).

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