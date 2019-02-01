Кубок Кремля. Ястремская – Касаткина: обзор матча первого круга (Видео)

28-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская (5) на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup стартовала с победы над прошлогодней победительницей россиянкой Дарьей Касаткиной со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.

За выход в четвертьфинал турнира Ястремская поспорит 33-летней бельгийкой Кирстен Флипкенс (Q).



