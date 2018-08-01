Кубок Кремля. Ястремская стартовала с победы и другие результаты

Теннис. WTA. Premier - VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $ 790,000. 28 участниц.

В Москве (Россия) на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790,000 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.28-я ракетка мира, 19-летняя украинкапосеянная под пятым номером, начала выступление с победы над lдействующей чемпионкой турнира и хозяйкой кортасо счетом 6:1, 6:4.Матч продолжался 1 час 20 минут. Ястремская реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, Касаткина – три из десяти. На счету Даяны два эйса и пять двойных ошибок, а соперница ни разу не подала навылет и совершила семь двойных. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Ястремская поспорит с прошедшей через квалификацию 33-летней бельгийкой, занимающей в рейтинге WTA 120-ю строчку, которая одержала победу над россиянкой– 6:3, 6:2.Ранее Ястремская и Флипкенст не встречались.Даяна Ястремская (Украина, 5) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 6:4Кирстен Флипкенс (Бельги, Q) – Наталья Вихлянцева (Россия, LD) – 6:3, 6:2Кайа Канепи (Эстония, Q) – Тимя Бабош (Венгоия) – 6:1, 6:3Екатерина Александорова (Россия, 8) – Яна Черелова (Словакия, Q) – 6:1, 6:4Кристина Младенович (Франция) – Юлия путинцева (Казахмтан) – 6:4, 3:6, 6:2Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мария Саккари (Греция, 7) – 5:7, 6:1, 6:3Полона Херцог (Словения) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:2Варвара Грачева (Россия, Q) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 6:2Вероника Кудерметова (Россия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:3, 6:3