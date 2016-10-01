Кубок Кремля. Надежда Киченок и Ралука Олару в паре стартовали с победы

В Москве (Россия) на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Надежда Киченок (№44 в парном рейтинге WTA) и ее напарница румынка Ралука Олару (38) обыграли украинку Людмилу Киченок (42) и россиянку Виталию Дьяченко (422) со счетом 6:2, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. Надежда и Ралука сделали три брейка и отыграли все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у соперниц. На счету победительниц два эйса и пять двойных ошибок, а Людмила и Виталия пять раз подали навылет и совершили десять двойных ошибок.



В четвертьфинале Надежде и Ралуке предстоит сразиться с первой парой турнира француженкой Кристиной Младенович (1) и венгеркой Тимеей Бабош (3).

