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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила четвертое место, Ястремская потеряла пять позиций
Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 14 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. Пять позиций утратила Даяна Ястремская (28-я). На одну позицию поднялись Леся Цуренко (72-я) и Катерина Козлова (82).
 
Во второй сотне рейтинга места занимают три украинские теннисистки и каждая поднялась на один пункт - Катарина Завацкая (116), Марта Костюк (162), Ангелина Калинина (175).
 
В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 1156 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Белинда Бенчич из Швейцарии.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 14.10.2019г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5621
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5495
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848

28 (23). Даяна Ястремская (Украина) – 1775
72 (73). Леся Цуренко (Украина) – 842
82 (83). Катерина Козлова (Украина) – 746
116 (117) – Катарина Завацкая (Украина) – 553
162 (163). Марта Костюк (Украина) – 373
175 (176). Ангелина Калинина (Украина) – 345

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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