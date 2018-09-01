Тяньцзинь. Ястремская проиграла Кудерметовой в 1/4 финала

В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International - Tianjin Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



23-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под третьим номером, потерпела поражение от 22-летней россиянки Вероники Кудерметовой, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Поединок продолжался 1 час 13 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 6:0.



Ястремская сделала один брейк из пяти возможных и упустила пять своих подач. Даяна выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Кудерметова четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии россиянка впереди со счетом 2:0.



В полуфинале соперницей Кудерметовой будет британка



Отметим, что второй полуфинальной парой стали шведка Ребекка Петерсон и Онс Жабер из Туниса.

Петерсон в трех сетах победила китаянку Ван Яфань – 6:7(5), 6:4, 6:2, а Жабер на двух тай-брейках одолела Юлию Путинцеву (6) из Казахстана - 7:6(5), 7:6(4).



Теннис. WTA. International - Tianjin Open. Тяньцзинь (Китай). Хард. Призовой фонд $ $500,000. 32 участницы

1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 3) – 6:4, 6:0

Ребекка Петерсон (Швеция) - Ван Яфань (Китай) – 6:7(5), 6:4, 6:2

Онс Жабер (Тунис) - Юлия Путинцева (Казахстан, 6) – 7:6(5), 7:6(4)

В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International - Tianjin Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.23-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под третьим номером, потерпела поражение от 22-летней россиянки, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Поединок продолжался 1 час 13 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 6:0.Ястремская сделала один брейк из пяти возможных и упустила пять своих подач. Даяна выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Кудерметова четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии россиянка впереди со счетом 2:0.В полуфинале соперницей Кудерметовой будет британка Хизер Уотсон Отметим, что второй полуфинальной парой стали шведка Ребекка Петерсон и Онс Жабер из Туниса.Петерсон в трех сетах победила китаянку Ван Яфань – 6:7(5), 6:4, 6:2, а Жабер на двух тай-брейках одолела Юлию Путинцеву (6) из Казахстана - 7:6(5), 7:6(4).Вероника Кудерметова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 3) – 6:4, 6:0Ребекка Петерсон (Швеция) - Ван Яфань (Китай) – 6:7(5), 6:4, 6:2Онс Жабер (Тунис) - Юлия Путинцева (Казахстан, 6) – 7:6(5), 7:6(4)