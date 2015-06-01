Тяньцзинь. Уотсон обыграла Линетт и в полуфинале ожидает победительницу матча Ястремская - Кудерметова

Хизер Уотсон (Великобритания). Фото: j48tennis.net

В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International - Tianjin Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.27-летняя британка, занимающая в мировом рейтинге 125-ю позицию, одержала волевую победу над своей ровесницей из Польши, 42-й ракеткой мира(8) со счетом 7:5, 6:7(4), 7:6 (6).Теннисистки провели на корте 3 часа 2 минуты. Уотсон выиграла семь геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. Соперницы выполнили по семь эйсов и совершили по пять двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Соперницей Уотсон в полуфинале станет или украинка Даяна Ястремская (3), или россиянка Вероника Кудерметова.