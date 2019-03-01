Циципас не пустил Джоковича в полуфинал «Мастерса» в Шанхае





21-летний представитель Греции Стефанос Циципас (6), занимающий в мировом рейтинге седьмое место, нанес поражение первой ракетке мира, 32-летнему сербу Новаку Джоковичу (1) со счетом 3:6, 7:5, 6:3.



За 2 часа 2 минуты, проведенные на корте, Циципас реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил одиннадцать эйсов и допустил три двойные ошибки. Джокович сделал один брейк, восемь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Благодаря этой победе Стефанос стал лидером их личного противостояния – 2:1.



За выход в финал турнира Циципас сразится с россиянином В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.21-летний представитель Греции(6), занимающий в мировом рейтинге седьмое место, нанес поражение первой ракетке мира, 32-летнему сербу(1) со счетом 3:6, 7:5, 6:3.За 2 часа 2 минуты, проведенные на корте, Циципас реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил одиннадцать эйсов и допустил три двойные ошибки. Джокович сделал один брейк, восемь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Благодаря этой победе Стефанос стал лидером их личного противостояния – 2:1.За выход в финал турнира Циципас сразится с россиянином Даниилом Медведевым