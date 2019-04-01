На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Шанхай. Медведев стал первым полуфиналистом
В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Четвертая ракетка мира, 23-летний россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, одержал победу над 32-летним итальянцем Фабио Фонтини (10), занимающим в мировом рейтинге 12-е место со счетом 6:3, 7:6(4).

Матч продолжался 1 час 26 минут. Медведев сделал один брейк и не позволил Фоньини заработать ни одного брейк-пойнта. Даниил выполнил 12 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Фабио три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря победе россиянин вышел в лидеры их личного противостояния – 2:1.

В полуфинале Медведев сыграет или с сербом Новаком Джоковичем (1), или с греком Стефаносом Циципасом (6).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Шанхай. Медведев и Фоньини встретятся в 1/4 финала
Медведев и Поспишил встретятся в 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае
Шанхай. Джокович обыграл Иснера и вышел в 1/4 финала
Шанхай. Фоньини за 3 часа одолел Маррея
Монфис проиграл Хуркачу во втором круге «Мастерса» в Шанхае
US Open. Медведев обыграл Димитрова и стал первым финалистом
Шанхай. Джокович и Иснер поспорят за место в 1/4 финала
Монте-Карло. Джокович проиграл Медведеву в 1/4 финала
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Тяньцзинь. Ястремская – Кудерметова: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Тяньцзинь. Ястремская проиграла Кудерметовой в 1/4 финала
Тяньцзинь. Уотсон обыграла Линетт и в полуфинале ожидает победительницу матча Ястремская - Кудерметова
Циципас не пустил Джоковича в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
Шанхай. Медведев стал первым полуфиналистом

Последние новости спорта

17:10

Усик: Я бы предпочел драться с Руисом, у него три пояса, а если бы хотел заработать, то выбрал Джошуа 119 | Бокс

16:51

Эгис Климас: Почему Гвоздик не звезда в США? Он родился в Украине 83 | Бокс

16:35

Тяньцзинь. Ястремская – Кудерметова: обзор матча 1/4 финала (Видео) 105 | Теннис / Видео

16:04

Тяньцзинь. Ястремская проиграла Кудерметовой в 1/4 финала 114 | Теннис / Главные новости спорта

15:48

Тайрону Спонгу грозит наказание за сбежавшую из его дома пуму 117 | Бокс

15:21

Тедди Атлас рассказал о плане Гвоздика на бой с Бетербиевым 104 | Бокс

15:11

Медики дали прогноз по состоянию здоровья попавшего в аварию Эррола Спенса 136 | Бокс

14:50

Сауль Альварес считает, что Деревянченко побил Головкина 113 | Бокс

14:23

Тяньцзинь. Уотсон обыграла Линетт и в полуфинале ожидает победительницу матча Ястремская - Кудерметова 137 | Теннис

14:10

Усик vs Уизерспун: пресс-конференция (Фото, видео) 158 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Тяньцзинь. Ястремская – Кудерметова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Александр Усик на открытой тренировке в Чикаго (Видео, фото)

Тяньцзинь. Ястремская – Пэн Шуай: обзор матча второго круга (Видео)

Шанхай. Джокович – Шаповалов: обзор матча второго круга (Видео)

Али Башира избили во время церемонии взвешивания его подопечной (+Видео)

Пекин. Победа Осаки над Барти: обзор финального матча (Видео)

Деревянченко vs Головкин (Видео нокдауна)



Топ-новости недели

Тяньцзинь. Ястремская проиграла Кудерметовой в 1/4 финала
Тяньцзинь. Ястремская вышла в 1/4 финала и другие результаты
Усику нашли нового соперника для дебюта в хэвивейте
Соперник Усика провалил допинг-тест
Легкая атлетика. ЧМ-2019. Результаты последнего, десятого дня, 6 октября


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2019 (214)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги