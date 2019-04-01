Шанхай. Медведев стал первым полуфиналистом





Четвертая ракетка мира, 23-летний россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, одержал победу над 32-летним итальянцем Фабио Фонтини (10), занимающим в мировом рейтинге 12-е место со счетом 6:3, 7:6(4).



Матч продолжался 1 час 26 минут. Медведев сделал один брейк и не позволил Фоньини заработать ни одного брейк-пойнта. Даниил выполнил 12 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Фабио три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря победе россиянин вышел в лидеры их личного противостояния – 2:1.



В полуфинале Медведев сыграет или с сербом

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Четвертая ракетка мира, 23-летний россиянин, посеянный под третьим номером, одержал победу над 32-летним итальянцем(10), занимающим в мировом рейтинге 12-е место со счетом 6:3, 7:6(4).Матч продолжался 1 час 26 минут. Медведев сделал один брейк и не позволил Фоньини заработать ни одного брейк-пойнта. Даниил выполнил 12 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Фабио три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря победе россиянин вышел в лидеры их личного противостояния – 2:1.В полуфинале Медведев сыграет или с сербом Новаком Джоковичем (1), или с греком Стефаносом Циципасом (6).