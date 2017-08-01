Шанхай. Александр Зверев стал соперником Роджера Федерера

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Шестая ракетка мира, 22-летний немец Александр Зверев (5) одержал победу над 21-летним россиянином Андреем Рублнвым, занимающим в рейтинге ATP 33-е место, со счетом 6:0, 7:6(4).



За 1 час 24 минуты игрового времени Зверев выиграл пять геймов на подаче Рублева и проиграл два на своей. Победитель 17 раз подал навылет и совершил семь двойных ошибок, а россиянин выполнил четыре эйса при шести двойных. Это была третья победа немецкого теннисиста в трех встречах с Рублевым.



В четвертьфинале Зверева ожидает швейцарец

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Шестая ракетка мира, 22-летний немец(5) одержал победу над 21-летним россиянином, занимающим в рейтинге ATP 33-е место, со счетом 6:0, 7:6(4).За 1 час 24 минуты игрового времени Зверев выиграл пять геймов на подаче Рублева и проиграл два на своей. Победитель 17 раз подал навылет и совершил семь двойных ошибок, а россиянин выполнил четыре эйса при шести двойных. Это была третья победа немецкого теннисиста в трех встречах с Рублевым.В четвертьфинале Зверева ожидает швейцарец Роджер Федерер . В их личном противостоянии счет равный – 3:3.