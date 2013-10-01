Шанхай. Федерер обыграл Гоффена и вышел в 1/4 финала

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец, посеянный под вторым номером, обыграл в двух сетах 28-летнего бельгийца(13), занимающего в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 7:6(7), 6:4.Поединок продолжался 1 час 54 минуты. Федерер сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Роджера восемь эйсов и одна двойная ошибка, а Давид два раза подал навылет и три раза ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 10:1 в пользу швейцарца.В полуфинале соперником Федерера станет или немец Александр Зверев (5), или россиянин Андрей Рублев.