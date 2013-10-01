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Шанхай. Федерер обыграл Гоффена и вышел в 1/4 финала
Шанхай. Федерер обыграл Гоффена и вышел в 1/4 финалаВ Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером, обыграл в двух сетах 28-летнего бельгийца Давида Гоффена (13), занимающего в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 7:6(7), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 54 минуты. Федерер сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Роджера восемь эйсов и одна двойная ошибка, а Давид два раза подал навылет и три раза ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 10:1 в пользу швейцарца.

В полуфинале соперником Федерера станет или немец Александр Зверев (5), или россиянин Андрей Рублев.

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