Шанхай. Циципас стал соперником Джоковича по 1/4 финала





Седьмая ракетка мира, 21-летний грек Стефанос Циципас (6) в трех партиях сломил сопротивление 22-летнего поляка Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 7:5, 3:6, 7:6(5).



За 2 часа 13 минут, проведенные на корте, соперники взяли по одной подаче друг друга. Циципас выполнил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Хуркач девять раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу грека.



За выход в полуфинал турнира Циципас сразится с



В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Седьмая ракетка мира, 21-летний грек(6) в трех партиях сломил сопротивление 22-летнего поляка, занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 7:5, 3:6, 7:6(5).За 2 часа 13 минут, проведенные на корте, соперники взяли по одной подаче друг друга. Циципас выполнил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Хуркач девять раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу грека.За выход в полуфинал турнира Циципас сразится с Новаком Джоковичем