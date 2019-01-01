Даяна Ястремская: Я не думаю о титуле в Тяньцзине

19-летняя украинка Даяна Ястремская на турнире WTA категории International - Tianjin Open вышла в 1/4 финала, победив китаянку Пэн Шуай со счетом



«Сегодня ночью мне плохо спалось, поэтому во время матча я чувствовала себя уставшей и немного сонной, - цитирует Ястремскую wtatennis.com. - Я все равно постаралась подготовиться настолько хорошо, насколько было возможно. Я заставляла себя двигаться и играть в интенсивном темпе. Ты не можешь все время играть великолепно, так что, думаю, я сыграла нормально.



У меня есть довольно хорошая уверенность в своей игре. Я не думаю сейчас о трофее на этом турнире, но я думаю о том, как в каждом матче отыграть здорово. Конечно, я стремлюсь к титулу, но об этом стараюсь не думать».



Соперницей Даяны Ястремской в 1/4 финала будет россиянка Вероника Кудерметова. 19-летняя украинка Даяна Ястремская на турнире WTA категории International - Tianjin Open вышла в 1/4 финала, победив китаянку Пэн Шуай со счетом 6:2, 6:4 «Сегодня ночью мне плохо спалось, поэтому во время матча я чувствовала себя уставшей и немного сонной, - цитирует Ястремскую wtatennis.com. - Я все равно постаралась подготовиться настолько хорошо, насколько было возможно. Я заставляла себя двигаться и играть в интенсивном темпе. Ты не можешь все время играть великолепно, так что, думаю, я сыграла нормально.У меня есть довольно хорошая уверенность в своей игре. Я не думаю сейчас о трофее на этом турнире, но я думаю о том, как в каждом матче отыграть здорово. Конечно, я стремлюсь к титулу, но об этом стараюсь не думать».Соперницей Даяны Ястремской в 1/4 финала будет россиянка Вероника Кудерметова.

По материалам: btu