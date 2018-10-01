Тяньцзинь. Ястремская – Пэн Шуай: обзор матча второго круга (Видео)

23-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под третьим номером, в матче второго круга на турнире WTA категории International - Tianjin Open, одержала победу над китаянкой Пэн Шуай (LD), занимающей в мировом рейтинге 96-е место, со счетом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 10 минут.

За выход в полуфинал турнира Ястремская поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.





