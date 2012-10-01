Шанхай. Джокович обыграл Иснера и вышел в 1/4 финала

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) одержал победу над 34-летним американцем(16), занимающим в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 7:5, 6:3.За 1 час 14 минут игрового времени Джокович реализовал оба своих брейк-пойцнта и не позволил Иснеру заработать ни одного брейк-пойнта. Соперники выполнили по девять эйсов, при этом Новак допустил три двойные ошибки, а Иснер – ни одной. Теперь в их личном противостоянии серб лидирует со счетом 10:2.За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет или с греком Стефаносом Циципасом (6), или с поляком Хубертом Хуркачем.