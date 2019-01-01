Тяньцзинь. Ястремская вышла в 1/4 финала и другие результаты

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA. International - Tianjin Open. Тяньцзинь (Китай). Хард. Призовой фонд $ $500,000. 32 участницы

В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International - Tianjin Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.23-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под третьим номером, вышла в четвертьфинал после победы над китаянкой(LD), занимающей в мировом рейтинге 96-е место, со счетом 6:2, 6:4.Поединок продолжался 1 час 10 минут. Ястремская реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных, Шуай – один из восьми. Даяна выполнила шесть эйсов и допустила три двойные ошибки, а китаянка два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.За выход в полуфинал турнира Ястремская поспорит с 45-м номером рейтинга WTA 22-летней россиянкой, которая стала четвертьфиналисткой после отказа китаянки(7) – 5:0 Rt.Ранее Ястремская и Кудерметова встречались один раз в 2016 году, и тогда сильнее была россиянка.Еще одной четвертьфинальной парой стали британкаи полька(8). Уотсон разгромила хозяйку кортов, китаянку Ван Цян (2) – 6:3, 6:0, а Линетт стала участницей 1/4 финала после отказа японки Куруми Нара (Q) – 4:0 Rt.Даяна Ястремская (Украина, 3) – Пэн Шуай (Китай, LD) – 6:2, 6:4Вероника Кудерметова (Россия) – Чжэн Сайсай (Китай, 7) – 5:0 RtХизер Уотсон (Великобритания) – Ван Цян (Китай, 2) – 6:3, 6:0Магда Линетт (Польша, 8) – Куркми Нара (Япония, Q) – 4:0 Rt