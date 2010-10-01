Шанхай. Джокович – Шаповалов: обзор матча второго круга (Видео)

Новак Джокович (1) в матче второго круга на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai одержал победу над 20-летним канадцем Денисом Шаповаловым, занимающим в рейтинге ATP 36-е место, со счетом

За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с американцем Джоном Иснером.



Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) в матче второго круга на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai одержал победу над 20-летним канадцем, занимающим в рейтинге ATP 36-е место, со счетом 6:3, 6:3 . Матч длился 1 час 10 минут.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с американцем Джоном Иснером.