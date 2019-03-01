Циципас вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае





Седьмая ракетка мира, 21-летний грек Стефанос Циципас (6) одолел на двух тай-брейках 19-летнего канадца Феликса Оже-Альясима, занимающего в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 7:6(3), 7:6(3).



Теннисисты играли 2 часа 3 минуты. Соперники взяли по одной подаче друг друга. На подаче оба допустили по две двойные ошибки, при этом Циципас выполнил пять эйсов, а Оже-Альясим – одиннадцать. В их личном противостоянии лидером остается канадец – 2:1.



За выход в четвертьфинал Циципас сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Седьмая ракетка мира, 21-летний грек(6) одолел на двух тай-брейках 19-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 7:6(3), 7:6(3).Теннисисты играли 2 часа 3 минуты. Соперники взяли по одной подаче друг друга. На подаче оба допустили по две двойные ошибки, при этом Циципас выполнил пять эйсов, а Оже-Альясим – одиннадцать. В их личном противостоянии лидером остается канадец – 2:1.За выход в четвертьфинал Циципас сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который выбил из борьбы француза Гаэля Монфиса (9).