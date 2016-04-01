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Тяньцзинь. Катерина Бондаренко не прошла во второй круг парного турнира
Тяньцзинь. Катерина Бондаренко не прошла во второй круг парного турнираВ Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International -  Tianjin Open в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (№1160 парного рейтинга WTA) со своей напарницей австралийкой Ариной Родионовой (92) разгромно проиграли японской пfре Нао Хибино (67) / Мию Като (91). Поединок длился лишь 44 минуты и завершился в пользу японок со счетом 6:0, 6:0.

Бондаренко и Родионова не сумели реализовать ни одного из двух имевшихся брейк-пойнтов, а соперницы реализовали шесть из девяти. Эйсов в матче не было, при этом Катерина и Арина допустили три двойные ошибки, а японки – одну.

Напомним, в одиночном разряде Катерина Бондаренко также завершила выступление в первом круге, проигравбританке Хизер Уотсон.
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