Тяньцзинь. Катерина Бондаренко не прошла во второй круг парного турнира





Украинка Катерина Бондаренко (№1160 парного рейтинга WTA) со своей напарницей австралийкой Ариной Родионовой (92) разгромно проиграли японской пfре Нао Хибино (67) / Мию Като (91). Поединок длился лишь 44 минуты и завершился в пользу японок со счетом 6:0, 6:0.



Бондаренко и Родионова не сумели реализовать ни одного из двух имевшихся брейк-пойнтов, а соперницы реализовали шесть из девяти. Эйсов в матче не было, при этом Катерина и Арина допустили три двойные ошибки, а японки – одну.



Напомним, в одиночном разряде Катерина Бондаренко также завершила выступление в первом круге,

В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International - Tianjin Open в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(№1160 парного рейтинга WTA) со своей напарницей австралийкой(92) разгромно проиграли японской пfре(67) /(91). Поединок длился лишь 44 минуты и завершился в пользу японок со счетом 6:0, 6:0.Бондаренко и Родионова не сумели реализовать ни одного из двух имевшихся брейк-пойнтов, а соперницы реализовали шесть из девяти. Эйсов в матче не было, при этом Катерина и Арина допустили три двойные ошибки, а японки – одну.Напомним, в одиночном разряде Катерина Бондаренко также завершила выступление в первом круге, проиграв британке Хизер Уотсон.