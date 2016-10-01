Монфис проиграл Хуркачу во втором круге «Мастерса» в Шанхае

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Одиннадцатая ракетка мира, 33-летний француз Гаэль Монфис (9) потерпел поражение от 22-летнего поляка Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 34-е место. Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу поляка со счетом 6:2, 7:6(1).



Монфис не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, а Хуркач реализовал два из пяти возможных. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Гаэль допустил две двойные ошибки, а Хуберт – одну. Благодаря этой победе поляк сравнял счет по личным встречам с Монфисом – 1:1.



В третьем круге Хуркач сыграет или с греком Стефаносом Циципасом (6), или с канадцем Феликсом Оже-Альясимом.

