Шанхай. Фоньини за 3 часа одолел Маррея

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



12-я ракетка мира, 32-летний итальянец Фабио Фоньини (10) одержал волевую победу над своим ровесником из Великобритании Энди Марреем (WC), занимающим в данный момент в рейтинге ATP 289-ю позицию, со счетом 7:6(4), 2:6, 7:6(2).



Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут. По ходу встречи у обоих было по десять брейк-пойнтов, из которых Маррей реализовал шесть, а Фабио – четыре. Энди выполнил 13 эсов и допустил три двойные ошибки, а Фабио девять раз подал навылет и совершил 12 двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 4:4.



За выход в 1/4 финала Фоньини сыграет с сильнейшим в противостоянии Карен Хачанов (Россия, 7) – Тэйлор Фритц (США).

