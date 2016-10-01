Медведев и Поспишил встретятся в 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Четвертая ракетка мира, 23-летний россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, не испытал проблем в матче против 24-летнего британца Кэмерона Норри, занимающего в рейтинге ATP 64-е место. Для победы со счетом 6:3, 6:1 россиянину потребовалось 54 минуты.



Медведев сделал четыре брейка из семи возможных и не позволил Норри заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителя девять эйсов и две двойные ошибки, а его соперник на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал. Между собой теннисисты встречались впервые.



За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с канадцем Вашеком Поспишилом (Q), который взял верх над португальцем Жоау Соузой – 6:3, 7:5.



Ранее Медведев и Поспишил не встречались.



Теннис. ATP Mastersс - Mastersс - Rolex Shanghai. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $8,322,885. 56 участников.

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) – Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – 6:3, 6:1

Вашек Поспишил (Канада, Q) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:3, 7:5