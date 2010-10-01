Федерер стартовал с победы на «Мастерсе» в Шанхае

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец, посеянный под вторым номером, обыграл в двух партиях 31-летнего испанца, занимающего в рейтинге ATP 46-е место, со счетом 6:2, 7:6(5).За 1 час 24 минуты, проведенные на корте, Федерер сделал два брейка, а Рамос-Виньолас не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер выполнил восемь эйсов и избежал двойных ошибок, а его соперник семь раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. После этой победы швейцарец вышел вперед в личном противостоянии с испанцем – 2:1.В третьем круге Федерер сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 13) – Михаил Кукушкин (Казахстан).