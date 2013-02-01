Свитолина: Я отдыхаю на этой неделе, а Монфис играет

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о своих планах на ближайшую неделю.«На этой неделе мы с Гаэлем в Шанхае. Он играет, а я его поддерживаю. Надеемся, всё будет отлично», — приводит слова Свитолиной пресс-служба «Мастерса» в Шанхае.Напомним, француз одержал победу на старте соревнований. Он в трёх сетах сломил сопротивление итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 6:3.Свитолина и Монфис ведут борьбу за попадание на Итоговые турниры. Элина на текущий момент занимает седьмое место в чемпионской гонке WTA, а Гаэль находится на 12-й строчке в гонке ATP.Украинка заявлена на турнир «ВТБ Кубок Кремля», который начнётся 14 октября.