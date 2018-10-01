Тяньцзинь. Ястремская стартовала с победы

Теннис. WTA. International - Tianjin Open. Тяньцзинь (Китай). Хард. Призовой фонд $ $500,000. 32 участницы

В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International - Tianjin Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.23-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под третьим номером, стартовала с победы над 25-летней китаянкой, занимающей в рейтинге WTA 106-е место, со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 7 минут, проведенные на корте, Ястремская сделала четыре брейка, выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку. На счету Линь один брейк, один эйс и три двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в 1/4 финала Ястремская поспорит с еще одной китаянкой(LD), которая победила свою соотечественницу(Q) – 6:2, 7:6(1).Ранее Ястремская и Пэн Шуай встречались один раз в этом году на турнире в Хуахине (Таиланд). и тогда сильнее была украинка.Даяна Ястремская (Украина, 3) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 6:3Пэн Шуай (Китай, LD) – Ю Сяоди (Китай, Q) – 6:2, 7:6(1)