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Тяньцзинь. Ястремская стартовала с победы
Тяньцзинь. Ястремская стартовала с победыВ Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International -  Tianjin Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

23-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под третьим номером, стартовала с победы над 25-летней китаянкой Чжу Линь, занимающей в рейтинге WTA 106-е место, со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 7 минут, проведенные на корте, Ястремская сделала четыре брейка, выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку. На счету Линь один брейк, один эйс и три двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в 1/4 финала Ястремская поспорит с еще одной китаянкой Пэн Шуай (LD), которая победила свою соотечественницу Ю Сяоди (Q) – 6:2, 7:6(1).

Ранее Ястремская и Пэн Шуай встречались один раз в этом году на турнире в Хуахине (Таиланд). и тогда сильнее была украинка.
 
Теннис. WTA. International - Tianjin Open. Тяньцзинь (Китай). Хард. Призовой фонд $ $500,000. 32 участницы 
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 3) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 6:3
Пэн Шуай (Китай, LD) – Ю Сяоди (Китай, Q) – 6:2, 7:6(1)

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