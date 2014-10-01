Линц. Козлова стартовала с победы на турнире WTA в Линце

Катерина Козлова. Фото: j48tennis.net

В Линце (Австрия) на турнире WTA категории - Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



25-леняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 83-е место, одержала волевую победу над 66-й ракеткой мира, 21-летней россиянкой Анной Блинковой со счетом 6:1, 6:7(1), 7:6(5).



Теннисистки играли 2 часа 54 минуты. Козлова выиграла девять геймов на приеме и проиграла семь на своей подаче. Соперницы выполнили по одному эйсу и допустили по семь двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.



Во втором круге Козлова встретится или с Марией Саккари из Греции, или со швейцаркой Стефани Фёгель (Q).

В Линце (Австрия) на турнире WTA категории - Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.25-леняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 83-е место, одержала волевую победу над 66-й ракеткой мира, 21-летней россиянкойсо счетом 6:1, 6:7(1), 7:6(5).Теннисистки играли 2 часа 54 минуты. Козлова выиграла девять геймов на приеме и проиграла семь на своей подаче. Соперницы выполнили по одному эйсу и допустили по семь двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге Козлова встретится или с Марией Саккари из Греции, или со швейцаркой Стефани Фёгель (Q).