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Шанхай. Монфис, Фоньини и Маррей стартовали с побед, Куэрри, Чилич и Симон выбывают
В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Теннис. ATP Mastersс - Mastersс - Rolex Shanghai. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $8,322,885.  56 участников.
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция, 9) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:5, 6:7(1), 6:3
Фабио Фоньини (Италия, 10) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:2
Энди Маррей (Великобритания, WC) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) – 2:6, 6:2, 6:3
Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 6:2
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 6:4
Кэмерон Нори (Великобритания, Q) – Жиль Симон (Франция) – 7:5, 6:2
Вашек Поспишил (Канада, Q) – Диего Шварцман (Аргентина, 14) – 7:6(2), 6:2
Бенуа Пэр (Франция) – Марко Чеккинато (Италия, Q) – 6:2, 7:5
Кристьян Гарин (Чили) – Пабло Куэвас (Уругвай, LD) – 6:1, 6:4
Жереми Шарди (Франция) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:4, 7:6(3)
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Миомир Кецманович (Сербия) – 7:6(4), 6:4
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Чжан Цзэ (Китай, WC) – 6:3, 2:6, 6:4
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Теги: Теннис ATP

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