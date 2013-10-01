Шанхай. Монфис, Фоньини и Маррей стартовали с побед, Куэрри, Чилич и Симон выбывают

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Теннис. ATP Mastersс - Mastersс - Rolex Shanghai. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $8,322,885. 56 участников.

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, 9) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:5, 6:7(1), 6:3

Фабио Фоньини (Италия, 10) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:2

Энди Маррей (Великобритания, WC) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) – 2:6, 6:2, 6:3

Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 6:2

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 6:4

Кэмерон Нори (Великобритания, Q) – Жиль Симон (Франция) – 7:5, 6:2

Вашек Поспишил (Канада, Q) – Диего Шварцман (Аргентина, 14) – 7:6(2), 6:2

Бенуа Пэр (Франция) – Марко Чеккинато (Италия, Q) – 6:2, 7:5

Кристьян Гарин (Чили) – Пабло Куэвас (Уругвай, LD) – 6:1, 6:4

Жереми Шарди (Франция) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:4, 7:6(3)

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Миомир Кецманович (Сербия) – 7:6(4), 6:4

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Чжан Цзэ (Китай, WC) – 6:3, 2:6, 6:4