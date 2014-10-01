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Тяньцзинь. Каролин Гарсия приступила к защите титула и другие результаты
В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International - Tianjin Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Действующая чемпионка турнира, 31-я ракетка мира 25-летняя француженка Каролин Гарсия, посеянная под четвертым номером, стартовала с победы над 18-летней россиянкой Анастасией Потаповой, занимающей в рейтинге WTA 88-е место, со счетом 2:6, 6:2, 6:2.

За 1 час 55 минут игрового времени Гарсия сделала шесть брейков и упустила четыре своих подачи. На счету победительницы пять эйсов и две двойные ошибки, а Потапова ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в 1/4 финала Гарсия поспорит с китаянкой Ван Яфань, которая была сильнее американки Лорен Дэвис – 6:0, 6:4.
 
Теннис. WTA. International - Tianjin Open. Тяньцзинь (Китай). Хард. Призовой фонд $ $500,000. 32 участницы
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, 4) – Анастасия Потапова (Россия) – 2:6, 6:2, 6:2
Ван Яфань (Китай) – Лорен Дэвис (США) – 6:0, 6:4
Саманта Стосур (Австралия, WC) – Ян Чжаосюнь (Китай, WC) – 7:5, 2:6, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан, 6) – Астра Шарма (Австралия) – 6:1, 1:6, 7:5
Ребекка Петерсон (Швеция) - Винус Уильямс (США) – 6:3, 4:6, 6:3
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