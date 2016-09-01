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Тяньцзинь. Катерина Бондаренко не пробилась во второй круг
В Тяньцзине (Китай) на турнире WTA категории International -  Tianjin Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (SR), не имеющая места в  рейтинге WTA, проиграла 125-й ракетке мира британке Хизер Уотсон. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился в пользу британки со счетом 6:4, 7:6(3).

Бондаренко реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных, Уотсон – пять из 12-ти. Катерина выполнила пять эйсов и совершила десять двойных ошибок, а британка семь раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Украинка остается лидером в их личном противостоянии – 2:1.
 
Во втором круге соперницей Уотсон будет китаянка Ван Цян, которая получила второй номер посева и первый круг пропускает.
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