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Рейтинг ATP. Илья Марченко поднялся в топ-300
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 7 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский  поднялся на два пункта и теперь занимает 146-е место.

Илья Марченко после победы на челленджере в Нур-Султане (Казахстан) поднялся на 103 строчки и занял 275-ю позицию.
 
В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидирует в мировой классификации серб Новак Джокович с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 1140 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира испанец Роберто Баутиста-Агут.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 07.10 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10365 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 4965
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4915
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4185
7 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 3630
8 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3040
9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2945
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575

146 (148). Сергей Стаховский (Украина) – 371
275 (378). Илья Марченко (Украина) – 160

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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