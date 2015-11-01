Рейтинг ATP. Илья Марченко поднялся в топ-300

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 7 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинский теннисист Сергей Стаховский поднялся на два пункта и теперь занимает 146-е место.



Илья Марченко после



В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидирует в мировой классификации серб



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 07.10 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10365 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3).

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 4965

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4915

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4185

7 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 3630

8 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3040

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2945

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575

…

146 (148). Сергей Стаховский (Украина) – 371

275 (378). Илья Марченко (Украина) – 160



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 7 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Украинский теннисист Сергей Стаховский поднялся на два пункта и теперь занимает 146-е место.Илья Марченко после победы на челленджере в Нур-Султане (Казахстан) поднялся на 103 строчки и занял 275-ю позицию.В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидирует в мировой классификации серб Новак Джокович с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 1140 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира испанец Роберто Баутиста-Агут.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10365 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 92253 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 71304 (4). Даниил Медведев (Россия) - 49655 (5). Доминик Тим (Австрия) – 49156 (6). Александр Зверев (Германия) – 41857 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 36308 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 30409 (9). Карен Хачанов (Россия) – 294510 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575146 (148). Сергей Стаховский (Украина) – 371275 (378). Илья Марченко (Украина) – 160