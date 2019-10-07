Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну позицию, Ястремская обновила личный рекорд

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 7 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина опустилась с третьего на четвертое место. Обновила личный рекорд Даяна Ястремская, которая поднявшись на три пункта заняла 23-е место. Пять позиций утратила Леся Цуренко (73-я), на три пункта поднялась Катерина Козлова (83).



Во второй сотне рейтинга места занимают три украинские теннисистки и все укрепили свои позиции. На один пункт поднялась Катарина Завацкая (117), на три - Марта Костюк (163), на два – Ангелина Калинина (176).



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Японка Наоми Осака стала третьей ракеткой мира, сместив на четвертую позицию Элину Свитолину. Канадка Бьянка Андрееску стала пятой ракеткой мира, обойдя румынку Симону Халеп.

Возглавляет рейтинг по-прежнему австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 1081 очко. Замыкает десятку сильнейших тенниситок мира Белинда Бенчич из Швейцарии.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 07.10.2019г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6015

3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5621

4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5525

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041

6 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4962

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848

…

23 (26). Даяна Ястремская (Украина) – 1995

73 (68). Леся Цуренко (Украина) – 842

83 (85). Катерина Козлова (Украина) – 731

117 (118) – Катарина Завацкая (Украина) – 553

163 (166). Марта Костюк (Украина) – 373

176 (178). Ангелина Калинина (Украина) – 345



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)