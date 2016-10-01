Пекин. Тим победил в финале Циципаса

В Пекине (Китай) на турнире ATP категории ATP500 - China Open с призовым фондом $3,515,225 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Пятая ракетка мира, 26-летний австриец, посеянный под первым номеро, одкержал волевую победу над греком(3), занимающим в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 3:6, 6:4, 6:1.Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Тим реализовал пять брейк-пойнтов из 14-ти возможных, Циципас – три из восьми. Доминик выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки, а Стефанос семь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии впереди австриец – 4:2.Тим выиграл четвертый титул в сезоне и 15-й в карьере. За победу на турнире ATP500 - China Open Доминик получит 500 очков в зачет рейтинга ATP и $733,990 призовых. Циципас, как финалист, заработал 300 очков и $364,615 призовых.