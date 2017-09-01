Илья Марченко стал победителем турнира в Нур-Султане

Янник Маден, Илья Марченко. Фото: KTF

В Нур-Султане (Казахстан) на турнире ATP серии Challenger Tour - Nur-Sultan Challenger с призовым фондом $54,160 в одиночном разряде прошел финальный матч.



32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 378-е место, одержал волевую победу в трех партиях над 130-й ракеткой мира, 29-летним немцем Янником Маденом (5) со счетом 4:6, 6:4 6:3.



За 2 часа 11 минут проведенные на корте, Марченко взял пять подач Мадена и упустил четыре своих. На счету Илья семь эйсов и столько же двойных ошибок, а Янник два раза подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.



Для Марченко этот титул стал шестым в ATP Challenger Tour в одиночном разряде.



Напомним, днем ранее Марченко со своим напарником Харри Хелиоваарой из Финляндии завоевали

В Нур-Султане (Казахстан) на турнире ATP серии Challenger Tour - Nur-Sultan Challenger с призовым фондом $54,160 в одиночном разряде прошел финальный матч.32-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 378-е место, одержал волевую победу в трех партиях над 130-й ракеткой мира, 29-летним немцем(5) со счетом 4:6, 6:4 6:3.За 2 часа 11 минут проведенные на корте, Марченко взял пять подач Мадена и упустил четыре своих. На счету Илья семь эйсов и столько же двойных ошибок, а Янник два раза подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.Для Марченко этот титул стал шестым в ATP Challenger Tour в одиночном разряде.Напомним, днем ранее Марченко со своим напарником Харри Хелиоваарой из Финляндии завоевали парный титул