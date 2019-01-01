Пекин. Победа Осаки над Барти: обзор финального матча (Видео)

Наоми Осака (4), занимающая в мировом рейтинге четвертое место, в финале турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти (1) со счетом

Для Осаки выигранный титул стал третьим в сезоне и пятым в карьере.



21-летняя японка(4), занимающая в мировом рейтинге четвертое место, в финале турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке(1) со счетом 3:6, 6:3, 6:2 . Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.Для Осаки выигранный титул стал третьим в сезоне и пятым в карьере.