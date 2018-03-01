Наоми Осака стала чемпионкой турнира в Пекине, обыграв Барти

Наоми Осака. Фото: j48tennis.net

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде состоялся финальный матч.21-летняя японка(4), занимающая в мировом рейтинге четвертое место, нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти (1) со счетом 3:6, 6:3, 6:2.За 1 час 50 минут, проведенные на корте, Осака выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету победительницы шесть эйсов и три двойные ошибки, а Барти четыре раза подала навылет и трижды ошиблась при подаче. Благодаря победе японка сравняла счет по личным встречам с Барти – 2:2.Осака выиграла третий титул в сезоне и пятый в карьере. Наоми получит 1000 очков в зачет рейтинга WTA и $1,523,265 призовых. Барти, как финалистка, заработала 650 очков и $762,265 призовых.